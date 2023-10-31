В Пушкинском музее открывается выставка, посвященная истории Древней Армении

В Москве в Государственном музее изобразительных искусств им. Александра Пушкина 31 октября открывается выставка «Царство Урарту. Наследие древней Армении. Урашту - Харминуя - Армина». В нем приняли участие семь музеев России и Армении. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Открываем выставку, посвященную государству Урарту. Этот проект подготовлен совместно с несколькими музеями: коллегами из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Государственного музея Армении и другими», - сказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Выставка состоит из четырех разделов, три из которых посвящены разным этапам истории и культуры этого региона. От доурартской традиции древних племен Армянского нагорья (II-I тысячелетия до н.э.) до становления древнеармянского искусства постурартского периода (VI-IV века до н.э.). Основой экспозиции является наследие Царства Урарту IX-VII веков, одного из древних восточных главных государств I тысячелетия до нашей эры.

На выставке впервые будут представлены артефакты из самых ранних раскопок, проводившихся во времена императорской России, а также памятники, обнаруженные армянскими археологами в ходе раскопок 2010-х годов. Последний раздел выставки посвящен изучению культуры Урарту в Пушкинском музее.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Светланы Ходжаш, востоковеда, заведующей Отделом Древнего Востока ГМИИ им. А. Пушкина.