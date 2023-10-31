Самвел Тер-Саакян одержал вторую победу подряд на турнире ФИДЕ «Grand Swiss»

Армянские шахматисты продолжают свои выступления на турнире ФИДЕ «Grand Swiss», проходящем на острове Мэн в Великобритании.

Как сообщает «Арменпресс», в 6-м туре Самвел Тер-Саакян отпраздновал вторую победу подряд, Грант Мелкумян, Шант Саркисян, Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян, Мануэл Петросян завершили партии вничью.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне выступающей под флагом США, также отпраздновал победу.

Элина Даниелян и Мариам Мкртчян одержали победы.

Турнир ФИДЕ «Grand Swiss» стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет $460 000, шахматист, занявший первое место, получит $80 000. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, получат право на участие в турнире претендентов 2024 года.