Нетаньяху исключил перемирие и объявил о начале 3-го этапа операции Израиля в Газе

Израиль со всей интенсивностью продолжает наземную операцию в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что не пойдет на прекращение огня. Как передает «Арменпресс», Нетаньяху объявил о начале 3-го этапа военной операции в секторе Газа.

«Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября. Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет», - заявление Нетаньяху опубликовала его пресс-служба.

Нетаньяху также процитировал Библию, заявив, что есть время для мира и время для войны.

«Библия говорит, что есть время для мира и время для войны. Сейчас пришло время войны», - заявил премьер-министр Израиля.

30 октября в Интернете были распространены видеоролики, на которых запечатлен израильский танк всего в 3 км от города Газа. Сообщалось также о тяжелых боях в регионе. Несколько дней назад израильская армия объявила о начале 2-го этапа военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС.

В начале заседания правительства, состоявшегося 30 октября, Биньямин Нетаньяху заявил, что уже началась третья фаза военной операции, которая включает расширение наземных операций в анклаве.

«Мы в разгаре войны. Мы поставили перед собой чёткую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАСа. Мы делаем это системно. Прежде всего, завершён этап торможения. Второй этап – постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь, шаг за шагом», - слова премьер-министра Израиля приводит его пресс-служба.

После вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября израильская сторона осадила сектор Газа и наносит там удары по сотням целей. Число погибших в Израиле достигло 1400, 239 человек были захвачены ХАМАСом.

Палестинские органы здравоохранения сообщили, что число погибших в результате израильских ударов превысило 8000, среди их 3324 ребенка.