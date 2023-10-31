Европейские индексы выросли - 30-10-23

МОСКВА, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.14% и составил 14708.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.44% и составил 6825.07 пункта, британский FTSE вырос на 0.50% и составил 7327.39 пункта, а российский RTSI вырос на 1.42% и составил 1094.37 пункта.