Совет Европы подготовит пакет мер в ответ на приток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению

Совет Европы после визита специального представителя по миграции и беженцам (SRSG) Лейлы Каячик с 11 по 13 октября 2023 года готовит комплексный пакет мер реагирования на приток беженцев в Армению.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Совета Европы, этот пакет направлен на оказание поддержки Армении в решении вопросов, связанных с размещением более 100 000 карабахских армян, в том числе около 30 000 детей, которые были вынуждены бежать из Нагорного Карабаха в последние недели.

“Во время ее визита SRSG взаимодействовала с соответствующими государственными органами, международными партнерами и неправительственными организациями. Она также посетила два приюта в муниципалитете Арташата.

Она определила конкретные области поддержки, которые включены в План действий Совета Европы для Армении (2023-2026 годы) и План действий по защите уязвимых лиц в контексте миграции и убежища (2021-25 годы), в том числе:

- усиление защиты прав беженцев, находящихся в уязвимом положении, при прямой поддержке Службы миграции и гражданства министерства внутренних дел и Управления Защитника прав человека, в частности, в вопросах оценки уязвимости, доступа к услугам и повышения осведомленности беженцев об их правах;

- облегчение доступа к здравоохранению и психиатрической помощи, включая психологическую поддержку;

- укрепление потенциала специалистов, работающих с уязвимыми людьми;

- решение вопросов образовательной инклюзивности и пересмотр программ профессионального обучения;

- защита прав детей;

- повышение устойчивости местных властей”, - говорится в заявлении.

“Благодаря этому адресному и целенаправленному пакету мы поддержим нашу страну-члена Армению и ее народ, поскольку они сталкиваются с этими беспрецедентными трудностями и проблемами”, - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.