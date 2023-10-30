В ООН сообщили об увеличении числа погибших в секторе Газа сотрудников

За 72 часа в секторе Газа были убиты 10 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в результате чего общее число сотрудников агентства, убитых с 7 октября, достигло 63. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в опубликованном заявлении БАПОР.

Ранее в понедельник сообщалось о 59 погибших.

"За последние 72 часа были убиты еще 10 сотрудников БАПОР, в результате чего с 7 октября погибло в общей сложности 63 сотрудника БАПОР", - сказано в документе.

Организация уточняет, что с 7 октября по меньшей мере еще 22 сотрудника были ранены.

Ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини заявил, что с пятницы у него не было никаких контактов с большинством его команд в Газе, он считает ситуацию на месте "адом на земле".