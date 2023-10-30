На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов

Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с британским парламентом.

"После медленного 25-минутного марша у Парламентской площади 65 человек были задержаны", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написало экодвижение в соцсети X.

Ранее лондонская полиция сообщала о 62 задержаниях. В демонстрации приняли участие десятки человек, выступающих против новых проектов в нефтегазовой сфере. Движение транспорта было временно затруднено из-за "медленного марша" активистов, однако после вмешательства полицейских движение было восстановлено, сообщали в ведомстве.