На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов

Полицейские задержали 65 человек в ходе протестной акции, организованной в понедельник активистами экологического движения Just Stop Oil на площади рядом с британским парламентом.

"После медленного 25-минутного марша у Парламентской площади 65 человек были задержаны", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написало экодвижение в соцсети X.

Ранее лондонская полиция сообщала о 62 задержаниях. В демонстрации приняли участие десятки человек, выступающих против новых проектов в нефтегазовой сфере. Движение транспорта было временно затруднено из-за "медленного марша" активистов, однако после вмешательства полицейских движение было восстановлено, сообщали в ведомстве.

65 PEOPLE MARCHING NOW TO DEMAND AN END TO NEW OIL AND GAS



Ordinary people are in the road at Parliament Square, calling out our government's genocidal policy of new fossil fuels.



We will not stop. Sign up to march together at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/woLRMxcoxi