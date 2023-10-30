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Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Мгер Григорян представил послу ЕС работы правительства по удовлетворению краткосрочных и среднесрочных потребностей более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

В ходе встречи был обсужден ход реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, а также программ экономического и инвестиционного плана ЕС. Двусторонне была подчеркнута необходимость полной реализации этих процессов.

Вице-премьер и посол ЕС коснулись возможностей развития торгово-экономических отношений Армения-ЕС.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным развитиям.


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