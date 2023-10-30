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Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан

Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан

Таиланд к настоящему моменту эвакуировал из Израиля 7415 своих граждан. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в понедельник министерство труда страны, которое вместе с МИД отвечает за организацию эвакуационных авиарейсов.

"В понедельник, 30 октября, четырьмя специальными авиарейсами в Таиланд вернулась очередная группа эвакуированных, в общей сложности 810 человек. Таким образом, общее число эвакуированных на 30 октября составляет 7415 человек", - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Ранее МИД Таиланда сообщал, что в течение понедельника в страну вернутся 844 человека.


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