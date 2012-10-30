Предстоящие на 31 октября мероприятия
17:46, Октябрь 30, 2023
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 30.10-20:32 Совет Европы подготовит пакет мер в ответ на приток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению
- 30.10-19:57 Секретарь Совбеза Армении и руководитель офиса президента Украины обсудили перспективы сотрудничества двух стран
- 30.10-19:24 В ООН сообщили об увеличении числа погибших в секторе Газа сотрудников
- 30.10-19:07 Министр обороны Армении провел встречу с заместителем Центрального военного совета КНР
- 30.10-19:05 На протестах в Лондоне задержали 65 экоактивистов
- 30.10-18:58 В Вильнюсском университете создан образовательный фонд арменоведения «Карапет Бабаян»
- 30.10-18:48 Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС в Армении
- 30.10-18:19 Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан
- 30.10-17:46 Предстоящие на 31 октября мероприятия
- 30.10-17:14 На западе Судана возобновились бои после начала переговоров в Джидде
- 30.10-17:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-10-23
- 30.10-17:01 Азиатские индексы снизились - 30-10-23
- 30.10-16:18 В преддверии конференции ООН COP28 Армения подводит итоги ежегодных мероприятий
- 30.10-16:04 Иран объявил о ликвидации ячейки, состоящей из 19 террористов
- 30.10-15:55 Объем торговли в ЕАЭС в 2023 году может превысить $100 млрд
- 30.10-15:39 В Ташире открылся уникальный агропромышленный комплекс «Еремян Проджектс», созданный при финансовом содействии ЕАБР
- 30.10-14:59 ЦБ на 2024 год прогнозирует рост экономики на 5,6%
- 30.10-14:36 В сектор Газа через КПП "Рафах" из Египта въехали 60 грузовиков с гуманитарной помощью
- 30.10-14:10 Деньги, выделенные НК в качестве кредита, в 2024 году будут направлены на реализацию различных программ: министр
- 30.10-13:42 В 2024 году в Армении прогнозируется рост реальной заработной платы на 8,8 процентов
- 30.10-13:18 Число погибших при столкновении поездов на юге Индии достигло 13 человек
- 30.10-13:15 Целевой показатель экономического роста Армении на 2024 год установлен на уровне 7 процентов
- 30.10-13:05 Капитальные затраты оборонного сектора составят 555 миллиардов драмов: министр финансов
- 30.10-12:42 США видят угрозу распространения палестино-израильского конфликта на Ближний Восток
- 30.10-12:31 По части строительства дороги Север-Юг есть серьезный прогресс: премьер-министр
20:09, 24.10.2023
4011 просмотров Послу РФ в Армении передана нота протеста
10:27, 26.10.2023
3535 просмотров 26 октября 2023 года вступает в силу новый закон О гражданстве РФ
13:07, 24.10.2023
1979 просмотров После заявления по итогам встречи «3+3» Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении: депутат НС
12:00, 25.10.2023
1640 просмотров Встреча Мишель-Пашинян-Алиев, запланированная на конец октября в Брюсселе, не состоится: Тойво Клаар
10:53, 24.10.2023
1285 просмотров Участники встречи «3+3» распространили совместное заявление, подчеркивающее незыблимость международно признанных границ