Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

На западе Судана возобновились бои после начала переговоров в Джидде

На западе Судана возобновились бои после начала переговоров в Джидде

Вооруженные столкновения между войсками и силами быстрого реагирования (спецназа) возобновились на западе Судана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на местные источники.

По его информации, бои идут в штате Западный Кордофан. Информации о том, что послужило причиной и несут ли стороны потери, не приводится.

Армия и спецназ Судана начали очередной раунд непрямых переговоров в саудовской Джидде. Посредником выступает МИД Саудовской Аравии. Ожидается, что стороны обсудят возможность перемирия и перспективы окончательного прекращения вооруженных действий. Делегацию армии Судана возглавляет контр-адмирал Махджуб Бушра Ахмед, делегацию сил быстрого реагирования - генерал Омар Хамдан Ахмед.

За последние шесть месяцев стороны провели несколько раундов консультаций в Джидде. Неоднократно заявлялось о введении режима прекращения огня между армией и спецназом, однако ни одна из достигнутых договоренностей на была до конца выполнена. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]