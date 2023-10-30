Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-10-23

ЕРЕВАН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 октября, курс доллара США сократился на 0.29 драмa и составил 402.26 драм. Курс евро вырос на 0.70 драмa и составил 425.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 4.32 драм. Курс британского фунта сократился на 0.15 драмa и составил 487.78 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 83.75 драмa и составила 25644.76 драм. Цена серебра сократилась на 2.99 драмa и составила 294.29 драм.