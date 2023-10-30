Азиатские индексы снизились - 30-10-23

ТОКИО, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.95% и составил 30696.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.04% и составил 2231.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.12% и составил 3021.55 пункта, а HANG SENG вырос на 0.04% и составил 17406.36 пункта.