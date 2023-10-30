В преддверии конференции ООН COP28 Армения подводит итоги ежегодных мероприятий

В преддверии конференции ООН по изменению климата COP28 в Ереване проходит семинар, направленный на повышение осведомленности заинтересованных сторон и эффективности шагов, предпринятых Арменией по сдерживанию глобального потепления.

Как передает «Арменпресс», 28-я конференция Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-28) пройдет с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото: Айка Манукяна

Армения с ее уязвимыми горными экосистемами уже столкнулась с негативными последствиями изменения климата, включая проблему нехватки водных ресурсов. В Армении зафиксировано повышение средней температуры на 1,3 градуса и уменьшение количества осадков на 9 %, она стала одной из наиболее уязвимых стран в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Министр окружающей среды РА Акоп Симидян, приветствуя присутствующих, отметил, что Армения придает важность надлежащему выполнению обязательств, взятых на себя в рамках Парижского соглашения, поскольку оно основано на принципах зеленой экономики и совместимо с целями социально-экономического развития страны.

«Правительство придает важность периодическим консультациям с международными партнерами по вопросам климата, национальных приоритетов и потребностей. Заинтересованные обсуждения, проводимые в таком формате, способствуют системной и эффективной реализации совместных действий и программ», - подчеркнул министр.

Постоянный представитель ПРООН Натия Нацвлишвили отметила, что они собрались под руководством Министерства окружающей среды РА, чтобы обсудить, какого прогресса достигла Армения в рамках выполнения обязательств по конвенции об изменении климата.

«Армения взяла на себя обязательство сократить к 2030 году выбросы парниковых газов вдвое. Сегодня состоялось обсуждение мер, принятых для достижения этой цели, и то же самое будет сделано в рамках конференции COP-28 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) с участием делегаций из более чем 200 стран», - сказала Нацвлишвили.

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Нариман Мохаммед Шариф Аль Мулла подчеркнул важность регулярных семинаров и консультаций с правительством, частным и государственным сектором, донорами и партнерами, которые обеспечивают платформу для диалога, способствуя скоординированным и совместным действиям и эффективную реализацию программ на пути к выполнению обязательств по Парижскому соглашению.

«В преддверии конференции COP-28 Рамочной конвенции ООН об изменении климата, организованной правительством Объединенных Арабских Эмиратов с 30 ноября по 12 декабря 2023 года, команда организаторов в течение восьми месяцев путешествовала по разным странам, собирая и фиксируя все вопросы и мнения, которые найдут отражение в повестке предстоящей конференции», - сказал Нариман Мохаммед Шариф Аль Мулла.

По словам посла, Армения проводит достаточно хорошую работу в борьбе с изменением климата. Он подчеркнул, что ожидаемая в ноябре конференция является хорошей возможностью предпринять шаги для развития и реализации сотрудничества между ОАЭ и РА по вопросам изменения климата.

Чтобы внести свой вклад в борьбу международного сообщества с изменением климата, а именно ограничить повышение глобальной средней температуры до 2 °C и приложить усилия для предотвращения превышения температуры на 1,5 °C, 22 апреля 2021 г. правительство Республики Армения утвердило «Парижское соглашение» в рамках действий, определенных на национальном уровне Республики Армения на 2021-2030 годы. На основе консультаций с участием многих заинтересованных сторон, включая участие гражданского общества, правительство поставило новую цель по смягчению последствий изменения климата в масштабах всей экономики: к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40% в сравнении с уровнем 1990 года. Это - амбициозная цель, которая стала возможной благодаря развитию возобновляемых и экологически чистых источников энергии в стране. Между тем, политика и меры по адаптации имеют решающее значение для возможности Армении достичь своих целей социального и экономического развития. «Национальный план действий по адаптации к изменению климата», одобренный правительством 13 мая 2021 года, направляет усилия на адаптацию в отраслевые и региональные планы развития.