Иран объявил о ликвидации ячейки, состоящей из 19 террористов

Власти Ирана уничтожили террористическую ячейку в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Согласно совместному заявлению управления разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), арестовано 19 боевиков. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС

«Иностранные шпионские службы пытаются дестабилизировать обстановку в стране. Арестованные боевики преступной группировки совершили многочисленные террористические вылазки, пытались посеять вражду на этнической и религиозной почве. В последние месяцы им удалось привлечь к своей преступной деятельности специалистов в области информационных технологий для подготовки убийств этнических и религиозных лидеров, разжигания беспорядков, атак на объекты армии и правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Речь о группировке «Организация моджахедов иранского народа». В 1980-е годы она вела вооруженную борьбу против руководства Исламской Республики. Позднее группировка обосновалась во Франции и США, действовала с территории Ирака во время правления Саддама Хусейна (1979-2003 гг.) и использовалась в войне против Ирана. Организацию признали террористической не только в Иране, но и на Западе, но позже США и Великобритания исключили ее из своих черных списков. Целью своей деятельности группировка открыто декларирует свержение нынешнего руководства Ирана.