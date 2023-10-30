Объем торговли в ЕАЭС в 2023 году может превысить $100 млрд

Согласно одному из прогнозов, объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году может превысить $100 миллиардов. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе Международного таможенного форума в Москве.

«Есть отдельный прогноз, что мы превысим $100 миллиардов (объем взаимной торговли внутри ЕАЭС: ред.)», - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналистов.

Как отметил Оверчук, по итогам 2022 года объем взаимной торговли между странами объединения достиг $84 миллиардов. По его мнению, в рамках союза созданы благоприятные условия для делового сотрудничества пяти стран.

В настоящее время в составе ЕАЭС пять государств: Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.