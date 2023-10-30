В Ташире открылся уникальный агропромышленный комплекс «Еремян Проджектс», созданный при финансовом содействии ЕАБР

28 октября в общине Ташир Лорийской области состоялось официальное открытие первого в Республике Армения агропромышленного комплекса мирового уровня компании «Еремян Проджектс». $32 млн для реализации проекта были предоставлены Евразийским банком развития (ЕАБР).

На церемонии открытия присутствовали представители правительства Республики Армения, ЕАБР и других партнерских организаций, а также члены команды «Еремян Проджектс».

Проект стал первым шагом практической реализации подписанного в августе 2022 года трехстороннего меморандума между правительством Республики Армения, Евразийским банком развития и компанией «Еремян Фарм». Целью документа является обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого экономического развития Республики Армения.

Агропромышленный комплекс позволяет создать вертикально интегрированное предприятие, обеспечивающее поставку высококачественного молочного и мясного сырья для производства продуктов питания на собственных заводах «Еремян Проджектс».

Общий бюджет проекта составил $43,5. На эти средства в общине Ташир приобретено 300 га пахотных земель, где на 32 га за 14 месяцев построен и оснащен современный животноводческий комплекс. Строительные работы создали дополнительные рабочие места для жителей Лорийской области. Запуск комплекса даст 120 новых рабочих мест. Для работников созданы комфортные условия, отвечающие высоким требованиям, оборудованы места для отдыха. Предусмотрены помещения для обучения и инструктажа, а также конференц-залы.

Агропромышленный комплекс мощностью 45 тыс. литров молока в день рассчитан на 1500 голов крупного рогатого скота. Он состоит из коровника, который имеет 2 корпуса животноводческих помещений. Высокие показатели достигаются за счет использования современных технологий, в том числе автоматического доильного зала карусельного типа, кормовой мельницы и хранилища кормовых смесей.

Свиноферма, входящая в состав агропромышленного комплекса, рассчитана на содержание 580-600 свиноматок, что позволит производить до 17 000 голов животных в год.

Одновременно в Ереване завершается строительство завода по переработке молочной и мясной продукции. В настоящий момент ведется монтаж оборудования и отделка вспомогательных помещений.Инвестиционная программа реализуется при поддержке Правительства Республики Армения, которое частично субсидировало инвестиционные затраты в рамках программы «Поддержка инвестиционных проектов, реализуемых в сфере животноводства Армении».

«Правительство Республики Армения придает большое значение реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на содействие обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого экономического развития в сфере агропромышленного комплекса. Вдвойне приятно, когда подобные программы реализуются в рамках сотрудничества «государство-бизнес». От имени Министерства экономики выражаю готовность максимально поддерживать реализацию подобных масштабных инициатив. Уверен, что такая ферма, оснащенная качественной, современной техникой, для больших и малых фермерских хозяйств послужит хорошим примером того высокопродуктивного сельского хозяйства», отметил министр экономики РА Ваган Керобян.

«Проект «Еремян Проджектс» - это существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие отрасли АПК, и мы рады в нем участвовать. ЕАБР в текущем стратегическом периоде особое внимание уделяет проектам в Республике Армения. За прошлый год помимо агропромышленного комплекса нам удалось существенно нарастить свой портфель в таких значимых для страны секторах, как энергетика и промышленность. Республика Армения является участником ЕАБР с 2009 года. За время членства Армении в Банке здесь реализовано 24 проекта на общую сумму около 506 млн долл. США, 6 из них на 127 млн долл. США в 2022 и 2023 годах», - отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.По словам Давида Еремяна, это беспрецедентный проект для Армении в этой отрасли.

«В рамках этого проекта «Еремян Проджектс» осуществляет инвестиции в двух регионах Армении: в городе Ереване строится современный завод по переработке молока, а в общине Ташир Лорийского марза построен животноводческий комплекс», - отметил Д.Еремян и добавил: «Я всегда говорил, что этот проект является делом чести как для меня лично, так и для «Еремян Проджектс», и я счастлив и горжусь, что мы с честью справились с задачей, и сегодня на ваш суд мы представляем животноводческий комплекс уникальный не только для Армении, но и для региона. Этим проектом мы также берем на себя большую ответственность за развитие как новой культуры современного животноводства и молочного производства, так и новой культуры потребления молочных продуктов в Армении. И сегодня, в результате реализации проекта, имея современную ферму такого масштаба, такого качества, оснащенную таким оборудованием и технологиями, мы можем с уверенностью говорить о полноценном выполнении поставленной перед нами задачи. Такой подход к фермерскому хозяйству, в первую очередь, решает проблему обеспечения продовольственной безопасности, что было одной из наших целей».

В конце 2021 года ЕАБР принял Стратегию развития в Республике Армения 2022-2026, одним из приоритетов которой является обеспечение продовольственной безопасности за счет повышения производительности сектора АПК, содействия снижению зависимости страны от импорта ключевых агропромышленных товаров, а также развития мегапроекта Евразийской товаропроводящей сети, обеспечивающей развитие логистики продовольствия, торговой деятельности малых и средних предприятий.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Группа Компаний «Еремян Проджектс»— один из лидеров сфер общественного питания, ресторанного бизнеса, сервиса, профессионального образования, сельского хозяйства и производства продуктов питания в Армении. В течении 17-и лет своей деятельности компания создала и реализовала более десятка смелых, уникальных концептуальных проектов, имела большой вклад в дело развития ресторанной индустрии и сельского хозяйства в Армении. С 2019-го года компания для обеспечения замкнутого цикла запустила и реализует новую стратегию бизнес-развития, основанную на концепции «От семян к столу», открыв в Вайоц Дзоре племенную скотоводческую ферму, в Тавушском регионе свиноферму, кормовую мельницу в Араратском регионе, кухню-фабрику «Арцах» в Ереване.

ГК «Еремян Проджектс» объединяет известные ресторанные бренды – «Реноме», «Бургери», «Каса Ностра», «Ливингстон», «Лаваш», «Шереп», «Смокинг шеф», сеть ресторанов «Таверна Ереван», «Таверна Ереван Риверсайд», сеть быстрого питания «Ереванская Шаурма», в группу компаний входит Академия кулинарного искусства и гостеприимства «Еремян Академия», служба доставки Yeremyan Delivery, фабрика по производству продуктов питания Yeremyan Products и ЗАО «Еремян Фарм», включающуая все сельскохозяйственные проекты.