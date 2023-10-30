ЕРЕВАН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2024 году в Армении прогнозируется рост реальной заработной платы на 8,8 процентов.



Как сообщает «Арменпресс», об этом министр финансов Ваге Оганесян заявил в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год на совместном заседании постоянных комиссий НС.



«Мы верим, что положительные тенденции, которые мы фиксируем на рынке труда, сохранятся и в 2024 году. В условиях высоких темпов экономического роста в 2023 году мы прогнозируем увеличение численности наемных работников и реальной заработной платы на 5,5 и 13,6 процента соответственно. А в 2024 году заработная плата увеличится на 8,8 процента, количество наемных работников увеличится на 2,7 процента", - отметил министр.



По его словам, правительство ожидает, что в 2023 и 2024 годах произойдет рост занятости.



«В 2023 году у нас рост занятости на 3,2 процента, в 2024 году будет рост на 1,4 процента. Уровень безработицы снизится и достигнет 12,3 процента", - заключил Оганесян.