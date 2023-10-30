Число погибших при столкновении поездов на юге Индии достигло 13 человек

Число погибших при столкновении поездов на юге Индии возросло до 13 человек, ранения получили более 50. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт ТАСС, об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщил телеканал NDTV.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Не исключено, что количество жертв трагедии может увеличиться.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 25 пострадавших.

Источники телеканала в железнодорожной отрасли сообщили, что катастрофа произошла "в результате человеческой ошибки". По их данным, машинист не увидел вовремя зеленый сигнал светофора и не привел в движение состав, после чего в него врезался следовавший за ним другой скорый поезд. При ударе три вагона сошли с рельсов. В то же время телеканал ранее отмечал, что поезд совершил остановку из-за обрыва воздушного кабеля.

Власти объявили о денежных компенсациях семьям погибших. После аварии движение поездов на юге Индии было нарушено - отменены 18 рейсов, более 20 перенесены.

Железнодорожные катастрофы, в результате которых погибают десятки людей, регулярно происходят в южноазиатской республике. Их причиной становятся человеческий фактор или технические неисправности составов. В начале июня в восточном штате Одиша столкнулись три поезда, погибли 280 человек. В министерстве железных дорог Индии тогда заявили, что причиной катастрофы стал сбой в системе электронной блокировки, регулирующей интервалы движения поездов.