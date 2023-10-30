Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

Капитальные затраты оборонного сектора составят 555 миллиардов драмов: министр финансов

Капитальные затраты оборонного сектора составят 555 миллиардов драмов: министр финансов

ЕРЕВАН, 30 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Согласно госбюджету 2024 года, капитальные затраты оборонного сектора составят 555 миллиардов драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом министр финансов Ваге Оганесян заявил в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год на совместном заседании постоянных комиссий НС.

"Расходы Минобороны составят 555 миллиардов драмов. Это на 7 процентов больше, чем в 2023 году, и составляет 5,3 процента валового внутреннего продукта", - сказал Оганесян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]