Капитальные затраты оборонного сектора составят 555 миллиардов драмов: министр финансов

ЕРЕВАН, 30 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Согласно госбюджету 2024 года, капитальные затраты оборонного сектора составят 555 миллиардов драмов. Как сообщает «Арменпресс», об этом министр финансов Ваге Оганесян заявил в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год на совместном заседании постоянных комиссий НС.



"Расходы Минобороны составят 555 миллиардов драмов. Это на 7 процентов больше, чем в 2023 году, и составляет 5,3 процента валового внутреннего продукта", - сказал Оганесян.