США видят угрозу распространения палестино-израильского конфликта на Ближний Восток, учитывая, что поддерживаемые Ираном группировки нападают на американские войска, дислоцированные в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом на канале CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что США проявляют бдительность и видят повышение угрозы силам США во всем регионе, а еще - повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. «Мы делаем все возможное, чтобы сдержать и предотвратить это», - сказал Салливан.

Он добавил, что если произойдет нападение на их силы, они ответят.

Со своей стороны CNN напоминает, что на прошлой неделе США в ответ на удары БПЛА и ракет против американских войск, дислоцированных в регионе, нанесли авиаудары по двум объектам группировок на востоке Сирии, поддерживаемых Ираном.

После вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября израильская сторона окружила сектор Газа и наносит там удары по сотням целей. Число жертв в Израиле - 1400, 239 человек были захвачены ХАМАСом.

Палестинские органы здравоохранения сообщили, что число жертв в результате израильских ударов достигло 8005, среди них – 3324 детей.