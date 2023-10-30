Доходная часть планируемого на следующий год госбюджета на 105% больше запланированного в 2018 году

В проекте госбюджета РА на 2024 год доходная часть составляет 1 триллион 367 миллиардов 800 миллионов драмов, что на 105% больше, чем было запланировано в 2018 году.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании комиссий Национального собрания в ходе предварительного обсуждения проекта О госбюджете на 2024 год.

«По доходной части бюджета 2024 года бюджет РА увеличился более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. Доходная часть бюджета, запланированная на 2024 год, составляет 1 триллион 367 миллиардов 800 миллионов драмов, что на 105% больше, чем было запланировано в 2018 году. Дополнительная часть на 60 млрд драмов превышает весь запланированный бюджет на 2018 год», - сказал премьер-министр.

Значительный рост приходится на ряд ключевых областей. Например, ассигнования на образование увеличиваются на 130% по сравнению с 2018 годом.