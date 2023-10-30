Правительство Армении в этом году ожидает экономический рост не менее 7%

Правительство Армении в 2023 году ожидает экономический рост не менее 7% в, инфляционная среда довольно стабильна.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год

«Одним из важнейших наших достижений в условиях угроз и вызовов безопасности является наша макроэкономическая стабильность, которую мы смогли сохранить как во время войны, так и во время внутриполитической нестабильности и пандемии коронавируса. Армения второй год подряд продолжает оставаться в среде высокого экономического роста. В этом году мы ожидаем не менее 7-процентного экономического роста», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, инфляционная ситуация стабильна. По итогам 9 месяцев уровень инфляции составил 2,8 %. Новый рекорд зарегистрированных рабочих мест в Армении зафиксирован в сентябре 2023 года. В сентябре число зарегистрированных рабочих мест в Армении составило 726 056, что по сравнению с маем 2018 года больше на 178 067.

«Это означает, что наше правительство за время своей деятельности создало в Армении 178 000 рабочих мест», - сказал Пашинян.

Макроэкономическую стабильность премьер-министр считает важнейшим инструментом и индикатором управления всеми вызовами и угрозами, а также использования возможностей. «Несмотря на все трудности, нам удалось обеспечить макроэкономическую стабильность, в том числе благодаря и принципиальной и системной борьбе с коррупцией в Армении», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что правительство должно углубить принципиальную борьбу с коррупцией.