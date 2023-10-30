Премьер-министр надеется, что в ближайшее время будет открыта армяно-турецкая граница для граждан третьих стран

Премьер-министр Никол Пашинян надеется, что в ближайшее время граница Армения-Турция будет открыта для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

«Что касается армяно-турецких отношений, хотел бы выразить надежду, что в ближайшем будущем мы добьемся реализации договоренностей, достигнутых в результате обсуждений и переговоров специальных представителей, которые касаются следующего: граница Армения-Турция будет открыта для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Помимо политических договоренностей, была проделана и значительная инфраструктурная работа. В частности, мы работали по направлению переоснащения и реконструкции КПП «Маргара» и уже готовы к такому развитию событий. Мы надеемся, что эти соглашения будут реализованы», - сказал Пашинян.