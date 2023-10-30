Согласованы три основных принципа урегулирования отношений и установления мира с Азербайджаном: Пашинян

Согласованы три основных принципа установления мира и нормализации отношений с Азербайджаном. Подписание мирного договора станет реальным, если армянская и азербайджанская стороны будут придерживаться этих принципов.

Как передает «Арменпресс», это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании комиссий Национального собрания в ходе предварительного обсуждения проекта Закона о госбюджете на 2024 год.

«По сути, я должен признать, что три основных принципа мира и регулирования отношений с Азербайджаном согласованы. И если стороны сохранят верность этим согласованным принципам, то подписание соглашения о мире и урегулировании отношений станет реальным», - сказал премьер-министр.

Пашинян представил эти принципы. Во-первых, Республика Армения и Азербайджанская Республика взаимно признают территориальную целостность друг друга, при том понимании, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, Азербайджана - 86 600 квадратных километров. Премьер-министр отметил, что точность этих цифр также является предметом и мишенью критики.

В связи с этим он уточнил: «Соглашение было достигнуто на политическом уровне. И основная идея заключалась в том, чтобы сослаться на какой-то источник вне влияния сторон и взять эту цифру за основу, понимая, что демаркация, разграничение произойдет в ходе дальнейших обсуждений и договоренностей. Эти цифры взяты из последних энциклопедий Советского Союза. В них содержатся записи о территории Армянской Советской Социалистической Республики и Азербайджанской Советской Социалистической Республики».

Второй принцип заключается в том, что стороны соглашаются на делимитацию на основе Алма-Атинской декларации. Это значит исходить из той реальности, что административные границы между Арменией и Азербайджаном во времена Советского Союза стали государственными границами, нерушимость которых признана сторонами Алма-Атинской декларации. «Наличие карт, фиксирующих текущую ситуацию на момент принятия Алма-Атинской декларации, также имеет ключевое значение в процессе делимитации. Фактически, в распоряжении сторон имеются карты, отражающие эти реалии. Поэтому при наличии политической воли сторон можно довольно быстро и эффективно продвигать этот процесс», - сказал Пашинян.

Третий принцип заключается в следующем: региональные коммуникации открываются на основе суверенитета и юрисдикции сторон и будут действовать на основе взаимности и равенства.

Армянская сторона обобщила свою позицию относительно этого принципа в проекте «Перекресток мира».