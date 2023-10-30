Армения и Иран подпишут меморандум об обмене рабочей силой

Делегация, возглавляемая министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном с 29 по 31 октября находится в Исламской Республике Иран. Цель визита - активизация сотрудничества между двумя странами в сфере труда и социальной защиты, знакомство с лучшими практиками и инновационными инициативами, также развитие конструктивного диалога.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство труда и социальных вопросов Армении.

В рамках визита также планируется подписать Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Армения и Правительством Исламской Республики Иран «Об обмене средней и высококвалифицированной рабочей силой», который послужит дополнительным стимулом для укрепления двустороннего отраслевого сотрудничества на институциональной основе и расширения связей. Подписание меморандума также будет способствовать процессу обмена средней и высококвалифицированной рабочей силой, обеспечению занятости и предотвращению нелегальной миграции.