Сурен Папикян в Пекине принял участие в торжественной церемонии открытия и в пленарном заседании X Сяншаньского форума

В рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны РА Сурен Папикян 30 октября в Пекине принял участие в церемонии открытия и пленарном заседании X Сяншаньского форума по безопасности.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны РА.