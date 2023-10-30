Уточнение концептуальных основ государственности является ключевым моментом: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает крайне важным скорректировать концептуальные основы государственности в меняющемся мире, предлагая концептуальные ориентиры государственности.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр говорил на совместном заседании постоянных комиссий НС в ходе предварительного обсуждения проекта госбюджета на 2024 год.

«Корректировка концептуальных основ нашей государственности является ключом к обеспечению нашей конкурентоспособности и жизнеспособности в меняющемся мире», - сказал премьер-министр.

Пашинян считает это одной из важнейших частей работы правительства и своей лично.

«Пятилетний опыт моего премьерства, полный и общественного счастья и трагедий, привел меня к следующей концептуальной формулировке, которую я хочу предложить в качестве государственного концептуального ориентира. Этот ориентир такой: Родина - это государство, любишь свою Родину, укрепляешь свое государство. Эта формулировка, или лозунг вытекают из тезиса, возможно, из осознания или восприятия того, что за 32 года нашей независимости нашей ключевой проблемой было существующее и постоянно возрастающее напряжение между интересами государства и Родины, порой с противоположными направлениями притяжения Родины и государства, невозможностью выбора между государством и Родиной. Но, каким бы невозможным ни был выбор, его необходимо сделать. И в момент этого выбора приходит важнейшее осознание того, что государство - единственная и незаменимая Родина и государство, его независимость, суверенитет, территориальная целостность, создание и развитие институтов, содействие этому делу - высшая степень патриотизма», - сказал Пашинян.

Он добавил, что это путь взросления, который проходят и правительство, и парламент, и экспертное сообщество, и народ.

Одним из ключевых символических моментов этого взросления премьер-министр назвал территорию РА в 29 800 квадратных километров. Многотысячная демонстрация, последовавшая за его заявлением с трибуны НС о территории РА в 29 800 квадратных километров, сделала очевидным, что мы, как общественность, не очень хорошо представляем размер международно признанной территории нашего государства», - заявил Пашинян, посчитав это не столько проблемой невежества, сколько краеугольным камнем политики, приводившей к неудачам.

По его словам, вывод из всего этого должен быть однозначным: «В рушащемся мировом порядке единственным инструментом обеспечения нашей безопасности является отождествление Родины с государством, с ее территорией, с международно признанными границами, ее территориальной целостностью. И в этом цель предложенного выше лозунга».