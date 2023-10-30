Для управления угрозами Армении необходимо вначале провести интеллектуальную концептуальную работу: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания при обсуждении проекта Закона «О государственном бюджете Республики Армения на 2024 год» отметил, что напряженная международная ситуация создает серьезные угрозы для Армении. Но, вместе с тем и добавил, что грамотное управление этими угрозами может создать для Армении не менее серьезные возможности.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян обратился к этому следующим образом:

«В последние два года международная ситуация очень ухудшилась. Возможность ядерной войны стала серьезной темой обсуждений экспертов и политиков. Мы живем в условиях крушения существующего миропорядка после окончания холодной войны.

Эта ситуация создает серьезные угрозы для Республики Армения, но грамотное управление этими угрозами может создать и не менее серьезные возможности», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что для управления угрозами Армении в первую очередь необходимо провести интеллектуальную концептуальную работу, главной целью которой является самореализация, анализ ключевых аспектов 32 лет государственности, государственной жизни.

«Что значит для нас независимость, каково наше коллективное восприятие суверенитета и независимости, что является для нас инструментом государственности и для чего она нам нужна?

Политическое, экспертное и общественное обсуждение этих вопросов должно быть в повестке национальной безопасности», - заключил Пашинян.