Израиль нанес удары по позициям Вооруженных сил Сирии, расположенных в Дераа

ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дераа на юге страны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в ВС Сирии.

Согласно сообщению, удары были нанесены с Голанских высот в ночь на 30 октября, в 01:35 по местному времени, по двум военным объектам, расположенным в Дераа. Им был нанесен материальный ущерб.

Сведений о жертвах и раненых нет.