Авиакомпания «Победа» запустила рейс по маршруту Сочи-Гюмри-Сочи
09:52, 30 Октябрь 2023
Авиакомпания «Победа» с 29 октября начала полеты по маршруту Сочи-Гюмри-Сочи, которые будут выполняться с частотой четыре рейса в неделю, каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье из международного аэропорта Сочи в международный аэропорт Гюмри «Ширак».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила компания «Международные аэропорты. Армения».
«Сведения о наличии билетов, их приобретении и другие подробности можно получить на сайте авиакомпании pobeda.aero ,или же в местных туристических агентствах.
Мы поздравляем наших коллег и желаем им безопасных полетов».
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