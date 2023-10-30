Авиакомпания «Победа» запустила рейс по маршруту Сочи-Гюмри-Сочи

Авиакомпания «Победа» с 29 октября начала полеты по маршруту Сочи-Гюмри-Сочи, которые будут выполняться с частотой четыре рейса в неделю, каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье из международного аэропорта Сочи в международный аэропорт Гюмри «Ширак».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила компания «Международные аэропорты. Армения».

«Сведения о наличии билетов, их приобретении и другие подробности можно получить на сайте авиакомпании pobeda.aero ,или же в местных туристических агентствах.

Мы поздравляем наших коллег и желаем им безопасных полетов».