Словения выделила 120 000 € на оказание помощи принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха лицам

Словения объявила о выделении 120 000 € на оказание помощи принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице МИД Словении в социальной сети Х.

«В условиях многочисленных гуманитарных кризисов мы хотим поддержать беженцев из Нагорного Карабаха. Армения поддержала Словению во время наводнений в августе прошлого года, теперь Словения выражает свою благодарность, выделив 120 000 € на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха посредством МККК», - говорится в сообщении МИД Словении.