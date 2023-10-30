“Новая книга” - 41/23: Жозе Сарамаго, Эдгар Меджинян, Грачья Манукян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2023 году, и уже переданных на суд читателей.

Переводная литература

Жозе Сарамаго: Перебои в смерти

В какой-то стране с 1 января какого-то года смерть внезапно перестает действовать. Вначале люди рады тому, что они стали бессмертны. Однако из-за нарушения цикла рождений и смертей страну ждет настоящий хаос. Преступная организация, мафия, начинает наживаться на ситуации, «помогая» семьям избавиться от бессмертных старейшин. Семь месяцев спустя смерть возобновляет свою деятельность, посылая фиолетовые письма, чтобы сообщить людям о наступлении смерти, давая им неделю то, чтобы они могли закончить свои незавершенные дела, но и это приводит и к печальным последствиям. Наконец, приняв человеческий облик, в город приходит сама Смерть...

Перевод: Лусине Брутян; Издательство: “Эдит Принт”.

Детская литература

Эдгар Меджинян: Глобри

Сказка Эдгара Меджиняна “Глобри” - волшебная история о школьной жизни с неожиданным финалом. Суть книги - пробрести уверенность. Это первая книга автора. Она посвящена лучшему образцу современного педагога Марианне Накян. Иллюстрации: Инесса Снгрян; Авторское издание.

Документальная литература

Грачья Манукян: Когда я повзрослел

Мы все живем в разных мирах. Каждый из нас живет в мире, который формирует его сознание. Для одного мир узок, для другого - раздолье. Для одного он прекрасен, для другого - невыносим. Для одного каждый день - новая жизнь, для другого жизнь проходит как вчерашний день. Один хочет изменить мир, другой хочет изменить свое сознание. Эта книга о самопознании. Все, что необходимо для долгой и осмысленной жизни, автор ищет не во внешнем мире, а в собственном внутреннем мире. Авторское издание.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.