На трассе Арташат-Верхний Арташат сгорел вагон-времянка
17:14, 29 Октябрь 2023
29 октября в 13:47 в Центр кризисного управления Араратского областного спасательного управления поступил сигнал тревоги о том, что на 4-м км автодороги Арташат-Верхний Арташат загорелся вагон-времянка.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного областного управления Спасательной службы МВД РА.
Пожар был локализован в 14:08 часов, ликвидирован в 15:00. Сгорел вагон-времянка площадью около 30 квадратных метров.
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