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На трассе Арташат-Верхний Арташат сгорел вагон-времянка

На трассе Арташат-Верхний Арташат сгорел вагон-времянка

29 октября в 13:47 в Центр кризисного управления Араратского областного спасательного управления поступил сигнал тревоги о том, что на 4-м км автодороги Арташат-Верхний Арташат загорелся вагон-времянка.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного областного управления Спасательной  службы МВД РА.

 Пожар был локализован в 14:08 часов, ликвидирован в 15:00. Сгорел вагон-времянка площадью около 30 квадратных метров.

 


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