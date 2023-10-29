На трассе Арташат-Верхний Арташат сгорел вагон-времянка

29 октября в 13:47 в Центр кризисного управления Араратского областного спасательного управления поступил сигнал тревоги о том, что на 4-м км автодороги Арташат-Верхний Арташат загорелся вагон-времянка.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного областного управления Спасательной службы МВД РА.

Пожар был локализован в 14:08 часов, ликвидирован в 15:00. Сгорел вагон-времянка площадью около 30 квадратных метров.