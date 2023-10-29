Военнослужащие ЮВО в РА отразили нападение «противника» в рамках тренировки по антитеррору и выполнили учебные полеты

Военнослужащие группы антитеррора военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отразили нападение условного противника в рамках тренировки на территории Гюмрийского гарнизона.

Как сообщили Арменпресс в пресс-служба Южного военного округа, по замыслу тренировки группа условного бандформирования предприняла попытку проникновения на территорию гарнизона.

При поддержке огня боевой машины военнослужащие обезвредили диверсионно-разведывательную группу условного противника, также была осуществлена проверка на наличие взрывных устройств автомобильной техники и прилежащей территории.

Согласно источнику, для создания боевой обстановки применялись различные средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы и светошумовые гранаты.

Отмечается также, что летчики многоцелевых истребителей МиГ-29 оперативно-тактической авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в небе Армении.

Военнослужащие произвели полеты по маршрутам с отработкой различных задач, в том числе по маневрированию боевых машин одиночно и в составе пар на разном уровне высот, в светлое и темное время суток.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики также отработали выполнение элементов простого, сложного и высшего пилотажей.

К учебно-тренировочным полетам авиабазы ЮВО было привлечено более 120 военнослужащих ЮВО, а также задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе многоцелевые истребители МиГ-29.

Напомним, что в интервью изданию The Wall Street Journal 25 октября на вопрос корреспондента о том, что в своей речи в Европейском парламенте премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что разочарован поведением некоторых своих союзников, и можете ли премьер уточнить, что, по его мнению, официальным союзникам Армении по ОДКБ, в частности России, следовало бы сделать иначе и чего ожидает от своих западных союзников, премьер-министр Армении отметил: “Мы говорим об этом не впервые и говорили о том, что в мае 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан осуществил агрессивные действия против Армении и оккупировал территории. В Договоре о коллективной безопасности и в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности четко прописаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена. То, что там прописано, не произошло и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность.

Также у нас есть двустороннее соглашение с Россией в сфере безопасности, и описанные в этом соглашении действия тоже не имели место, что также вызвало очень серьезные вопросы как у правительства, так и у общественности.

Что касается отношений с другими партнерами, то я буду более корректным и честным, если скажу, что эти ситуации, по сути, привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся сделать это”.

На уточняющий вопрос, планирует ли Армения потребовать от России вывода военных баз из Армении, Пашинян ответил: “Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ”.