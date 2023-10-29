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По состоянию на 14:00: в выборах ОМС в Верин Двине приняли участие 19,16% избирателей, в Арзни - 29,55%

По состоянию на 14:00: в выборах ОМС в Верин Двине приняли участие 19,16% избирателей, в Арзни - 29,55%

В проходящих 29 октября в общине Верин Двин Араратской области выборах главы общины и членов Совета старейшин приняли участие 296 человек, или 19,16% избирателей. Число избирателей в общине Верин Двин – 1545 человек. 

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии РА, в выборах главы общины Арзни Котайкской области по мажоритарной избирательной системе, по состоянию на 14:00 часов, приняли участие 630  человек, избирателей — или 29,55%. Число лиц, имеющих избирательное право, в общине Арзни – 2132 человек.

 Списки кандидатов приведены ниже (на армянском).

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