По состоянию на 14:00: в выборах ОМС в Верин Двине приняли участие 19,16% избирателей, в Арзни - 29,55%

В проходящих 29 октября в общине Верин Двин Араратской области выборах главы общины и членов Совета старейшин приняли участие 296 человек, или 19,16% избирателей. Число избирателей в общине Верин Двин – 1545 человек.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии РА, в выборах главы общины Арзни Котайкской области по мажоритарной избирательной системе, по состоянию на 14:00 часов, приняли участие 630 человек, избирателей — или 29,55%. Число лиц, имеющих избирательное право, в общине Арзни – 2132 человек.

Списки кандидатов приведены ниже (на армянском).