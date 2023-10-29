В обращении - законопроект о возможности освободиться от уголовной ответственности не прошедшим военную службу

Депутат фракции "Гражданский договор" НС РА Айк Саргсян ввел в обращение законопроект, принятие которого позволит освободить от уголовной ответственности граждан, достигших 27 лет, но не прошедших обязательную военную службу по действующему законодательству.

Как передает Арменпресс, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, отметив: "Уважаемые соотечественники, я ввел в обращение законопроект, который позволит освободить от уголовной ответственности, установленной действующим законодательством, граждан, достигших 27 лет, но не прошедших обязательную военную службу. Эту возможность они получат, поступив на военную службу или прослужив сокращенный срок и заплатив соответствующие суммы в государственный бюджет РА.

«Проект дает возможность гражданину в возрасте от 27 до 37 лет:

1) пройти военную службу сроком 24 месяца,

2) пройти военную службу сроком 12 месяцев и выплатить 2,5 миллиона драмов,

3) пройти военную службу сроком 6 месяцев и выплатить 5 миллионов драмов,

4) пройти военную службу сроком 1 месяц и выплатить 10 миллионов драмов,

5) вместо несения военной службы заплатить 15 миллионов драмов.

При применении положений, предложенных проектом, ожидаются следующие основные результаты:

1) многие граждане вернутся на родину,

2) Вооруженные Силы Республики Армения будут комплектоваться репатриантами, которые в установленном порядке будут поступать на службу в Вооруженные Силы РА, давать военную присягу, а после увольнения со службы - зачисляться в резерв,

3) дополнительные финансовые ресурсы будут зачислены в государственный бюджет РА,

4) будут сэкономлены финансовые и материальные ресурсы, затраченные на выявление, привлечение к ответственности, осуждение и содержание в местах лишения свободы граждан, достигших 27 лет и уклонившихся от военной службы,

5) в определенной степени будет снижена соответствующая оперативная нагрузка полиции, следственного комитета, прокуратуры, судов, службы пробации и других компетентных органов,

6) многие молодые люди, некоторые - с семьями, вернутся на родину на постоянное место жительства, привезя с собой накопленные ими в зарубежных странах финансовые ресурсы, за счет которых будут осуществлены инвестиции, они будут привлечены к работе, и будут созданы новые рабочие места,

7) те молодые люди, которые не переедут в Армению на постоянное место жительства, будут часто беспрепятственно посещать свою родину — хотя бы в качестве туристов».

По словам Айка Саргсяна, ожидается, что с принятием закона укрепятся и углубятся многогранные связи с Диаспорой.