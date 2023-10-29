Пожарные потушили пожар на крыше дома в селе Мясникян Армавирской области
14:22, 29 Октябрь 2023
29 октября в 09:32 часов в Центр кризисного управления Армавирского районного спасательного управления поступил сигнал о том, что на крыше одного из домов по улице Туманяна в селе Мясникян возник пожар.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного областного управления Спасательной службы МВД РА.
Отмечается, что пожар был локализован в 09:47 часов и потушен в 10:30. Сгорело около 80 квадратных метров деревянных частей крыши дома и 9 прикрепленных к крыше солнечных панелей.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм