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Пожарные потушили пожар  на крыше дома в селе Мясникян Армавирской области

Пожарные потушили пожар  на крыше дома в селе Мясникян Армавирской области

29 октября в 09:32 часов в Центр кризисного управления Армавирского районного спасательного управления поступил сигнал о том, что на крыше одного из домов по улице Туманяна в селе Мясникян возник пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета пожарно-спасательного областного управления Спасательной  службы МВД РА.

Отмечается, что пожар был локализован в 09:47 часов и потушен в 10:30. Сгорело около 80 квадратных метров деревянных частей крыши дома и 9 прикрепленных к крыше солнечных панелей.


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