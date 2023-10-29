ДТП на трассе Спитак-Гюмри: есть раненые и двое пострадавших

29 октября в 01:36 часов в Центр кризисного управления Лорийского областного спасательного управления поступила информация о том, что в районе мукомольни города Спитака произошло ДТП, есть жертвы.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного областного управления Спасательной службы МВД РА.

Выяснилось, что вблизи 1-го км автодороги Спитак-Гюмри автомобиль Opel (водитель: Дж.С., 1958 г.р.) столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком Renault с прицепом (водитель: Б.С., 1964 г.р.), 1964 г.).

А. М. (1978 г.р.) оказался заблокированным в автомобиле марки Opel.

Согласно источнику, до прибытия спасателей пострадавшие Ф. А. (1980 г.р.), Г. М. (2013 г.р.) и С. М. (2006 г.р.) были доставлены в медицинский центр, где врачи состояние здоровья Ф.А. и Г.М. оценено как удовлетворительное, а С.М. и Дж.С. были перевезены в Гюмрийский медицинский центр.

Отмечается, что спасатели донесли С. М. (1953 года рождения) и Дж.С. к машине скорой помощи, а А.М. вывели из блокады и поднесли к патрульной машине: пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр, где врачи зафиксировали смерть А.М. и С.М.

Спасатели обесточили машину и закрыли кран газового баллона.