В Армении ожидается погода без осадков, температура воздуха существенно не изменится

На территории Армении во второй половине дня 29 октября днем, 30-31 октября, 1-3 ноября ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

«Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване во второй половине дня 29, 30-31 октября и 1-3 ноября ожидается погода без осадков.