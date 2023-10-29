В Армении ожидается погода без осадков, температура воздуха существенно не изменится
13:23, 29 Октябрь 2023
На территории Армении во второй половине дня 29 октября днем, 30-31 октября, 1-3 ноября ожидается погода без осадков.
Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.
«Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.
Согласно источнику, в Ереване во второй половине дня 29, 30-31 октября и 1-3 ноября ожидается погода без осадков.
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