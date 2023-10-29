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В Армении ожидается погода без осадков, температура воздуха существенно не изменится

В Армении ожидается погода без осадков, температура воздуха существенно не изменится

На территории Армении во второй половине дня 29 октября  днем, 30-31 октября, 1-3 ноября ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения.

«Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване во второй половине дня 29, 30-31 октября и 1-3 ноября ожидается погода без осадков.


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