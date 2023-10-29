21-29 октября спасатели доставили в безопасное место шесть змей

21-29 октября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МВД РА поступило 16 сигналов о змеях, замеченных в разных районах страны.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, змеи были замечен, в частности, в городах Ереване, Аштараке, Гюмри, Алаверди и в селе Балаовит.

Согласно источнику, спасатели, прибывшие на место, обнаружили 2 ужей, 3 василиска, 1 змею неизвестного вида и перенесли их в безопасную зону.