21-29 октября спасатели доставили в безопасное место шесть змей
12:47, 29 Октябрь 2023
21-29 октября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МВД РА поступило 16 сигналов о змеях, замеченных в разных районах страны.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, змеи были замечен, в частности, в городах Ереване, Аштараке, Гюмри, Алаверди и в селе Балаовит.
Согласно источнику, спасатели, прибывшие на место, обнаружили 2 ужей, 3 василиска, 1 змею неизвестного вида и перенесли их в безопасную зону.
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