Мелкумян, Шант Саргсян и Петросян завершили партии вничью

На острове Мэн в Великобритании продолжается турнир ФИДЕ Grand Swiss.

Как передает Арменпресс, среди шахматистов, представлявших Армению в 4-м туре, вничью завершили партии Грант Мелкумян, Шант Саргсян, Мануэл Петросян, а Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Габриэл Саргсян проиграли.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне играющей под флагом США, разделил очко с соперником.

В женском турнире Элина Даниелян проиграла, Мариам Мкртчян завершила матч вничью.

Турнир ФИДЕ Grand Swiss стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет 460 000 долларов. Шахматист, занявший первое место, получит 80 000 долларов. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.