В общинах Верин Двин Араратской области и Арзни Котайкской области проходят выборы

29 октября в общине Верин Двин Араратской области пройдут очередные выборы главы общины и членов Совета старейшин, а в общине Арзни Котайкской области – главы общины по мажоритарной избирательной системе.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии РА, число избирателей в общине Верин Двин составляет 1545 человек, в общине Арзни - 2132 человека.

Для проведения указанных выборов в общине Верин Двин создан 1 избирательный участок, и 2 участка — в общине Арзни.

Согласно источнику, в 8.00 часов утра в порядке, установленном Избирательным кодексом РА, были открыты все 3 избирательных участка, которые приняли первых избирателей.

На выборах в местные органы власти для электронной регистрации избирателей используются 7 технических устройств.

Отмечается, что ни одно СМИ не было аккредитовано для освещения выборов. Неправительственные организации, осуществляющие наблюдательные миссии, также не были аккредитованы.

Число участников выборов, по данным сообществ, будет публиковаться на сайте Центризбиркома www.elections.am каждые три часа, начиная с 12:00 часов 29 октября.

Списки кандидатов приведен ниже (на армянском).