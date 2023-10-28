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Премьер-министр ознакомился с ремонтными работами детского сада №10 города Капана

Премьер-министр ознакомился с ремонтными работами детского сада №10 города Капана

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область ознакомился с ремонтными работами детского сада №10 города Капана, которые проводятся в рамках субвенционной программы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, количество воспитанников в дошкольном учреждении – 99, в результате ремонта планируется увеличить вместимость до 140 воспитанников. Общая стоимость проекта составляет 293,8 млн драмов, 80% из которых выделило правительство. Двухэтажное здание было построено в 1980-х годах.

В рамках программы выполнены ремонтные работы здания: гидроизоляция, замена дверей и окон, внутренняя отделка, ремонт крыши, установка детского игрового оборудования, ограждение и благоустройство территории.


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