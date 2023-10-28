Премьер-министр Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами вследствие аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

С глубокой скорбью воспринял известие о произошедшей 28 октября 2023 года аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, приведшей к гибели горняков.

От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования, сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаю им терпения, силы и стойкости духа”.

