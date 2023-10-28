30 человек погибли в массовой автокатастрофе в Египте

Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей Каир с Александрией, расположенной на берегу Красного моря.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, на территории которой произошло ДТП.

"В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили ранения", - указал представитель службы.