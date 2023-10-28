С момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 7300 человек.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило Министерство здравоохранения Палестины.

«Около 70 процентов из них — дети, женщины и пожилые люди. Число раненых - около 19 тысяч, под руинами остались тысячи людей", - сообщили в министерстве.