Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь 2023

С момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 7300 человек

С момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 7300 человек

С момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 7300 человек.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило Министерство здравоохранения Палестины.

«Около 70 процентов из них — дети, женщины и пожилые люди. Число раненых - около 19 тысяч, под руинами остались тысячи людей", - сообщили в министерстве.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]