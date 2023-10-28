В программе фестиваля «РеАнимания» показаны сразу три фильма с музыкой Андраника Берберяна

Три фильма на музыку композитора, дирижера, музыкального продюсера Андраника Берберяна вошли в программу 15-го Международного фестиваля анимационных фильмов и живописи "РеАнимания", проходившего 22-28 октября.

Как передает Арменпресс, в рамках фестиваля были показаны и включенные в различные программы фильмы «Рассвет Авроры» (режиссер: Инна Саакян), «Севаник» (режиссер: Арутюн Тумагян), «Возвращение к року» (режиссер: Гор Енгоян) с музыкой Берберяна.

«Для меня как композитора большая честь, что на столь высококлассном международном кинофестивале представлены сразу три фильма с моей музыкой. Фестиваль, посвященный также юбилеям армянской анимации и армянского кино, является хорошей площадкой для представления последних разработок в сфере анимации.Как композитор, я всегда проявлял большой интерес к анимационному кино и совершенно другой подход в контексте создания музыки к анимационному фильму. Я рад, что зрители на показах уделяли большое внимание не только фильмам, но и музыке", - отмечает Андраник Берберян.

Звуковой пост-продакшн фильма проводился на студии Berberyan Productions.

Андраник Берберян написал музыку к ряду известных фильмов —«Корни» (2016), «Жизнь и война», «Жизнь и война 2» (2017), «Эркен Кишер» (2018), «Сон Кафки» (2020). , «Песни Соломона» (2020), «Рассвет Авроры» (2022), «Американец» (2022), Nowhere (2023) и др.

Он написал музыку к более чем 30 фильмам разных жанров, оркестровуюмузыку, произведения для ансамблей и сольных музыкальных инструментов.