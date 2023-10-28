Уничтожить ХАМАС без больших потерь среди населения Газы невозможно. Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что уничтожить ХАМАС без больших потерь среди населения Газы невозможно.

Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью информационному агентству БелТА.

По его словам, Россия призывает Израиль искать мирное решение, а не доводить до конца стратегию выжженной земли.

"Разрушение сектора Газа и изгнание его жителей, около 2 миллионов человек, как проповедуют некоторые политики в Израиле и за рубежом, приведет к катастрофе, приведет к необратимой катастрофе", - заявил Сергей Лавров.

Министр призвал к прекращению военных действий и реализации гуманитарных программ по защите гражданского населения. Он подчеркнул, что сейчас жители Газы находятся в осаде и сталкиваются с серьезными гуманитарными проблемами.