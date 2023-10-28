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Израиль намерен ликвидировать ХАМАС, отвергая резолюцию ГА ООН, призывающую прекратить огонь в секторе Газа

Израиль намерен ликвидировать ХАМАС, отвергая резолюцию ГА ООН, призывающую прекратить огонь в секторе Газа

Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

По словам Коэна, Израиль намерен ликвидировать радикальную палестинскую организацию ХАМАС. Глава МИД Израиля назвал призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке позорным и подчеркнул, что о прекращении огня не может быть и речи.

 

 

 

 

 

 


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